شركة RMG تُناقش تحديات إدارة البيانات بحضور 28 جهة حكومية

وافتتح الدكتور عبدالرحمن الخضير، استشاري الحوكمة والتحول لدى RMG، ورشة العمل مُرحِّبًا بالحضور والإشادة بتواجدهم، وقد أوضح أن هذه الورشة تأتي في إطار دور RMG في رفع الوعي ونشر ثقافة إدارة البيانات ضمن مختلف الشركات أو الجهات الحكومية، وتعزيز العمل التكاملي بين جميع الجهات ذات العلاقة وتعزيز فرص الاستفادة من البيانات في المنشآت الحكومية وتمكينهم من تفعيلها وإدارتها وحوكمتها بنجاح.