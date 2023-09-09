استمرار تسجيل معلمات رياض الأطفال للالتحاق بـ"الفنون الموسيقية"

أعلنت ‏وزارة التعليم، اليوم السبت، عبر حسابها بموقع "X"، أن التسجيل لا يزال متاحًا لمعلمات رياض الأطفال؛ للالتحاق بالبرنامج التأهيلي للتدريب على الفنون الموسيقية، عبر منصة "روضتي".