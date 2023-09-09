استمرار تسجيل معلمات رياض الأطفال للالتحاق بـ"الفنون الموسيقية"

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عبر حسابها بموقع "X"، أن التسجيل لا يزال متاحًا لمعلمات رياض الأطفال؛ للالتحاق بالبرنامج التأهيلي للتدريب على الفنون الموسيقية، عبر منصة "روضتي".
وكانت هيئة الموسيقي، قد نشرت عبر حسابها بموقع "X" تغريدة عن البرنامج التأهيلي الخاص بمعلمات رياض الأطفال للتدريب على الفنون الموسيقية.
وكتبت: "معلمة لمرحلة رياض الأطفال؟ انضمي لأكثر من 7000 معلمة، بادرن بالمشاركة في المرحلة الأولى للبرنامج التأهيلي لمعلمات رياض الأطفال للتدريب على الفنون الموسيقية.. سارعي بالتسجيل عبر منصة روضتي!".
يُذكر أن البرنامج في نسخته الثانية يهدف إلى بناء المهارات المعرفية والأدائية المرتبطة بتنفيذ أنشطة الفنون الموسيقية الموجهة لمرحلة رياض الأطفال.