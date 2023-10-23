رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة إعصار "تيج" يتفقد مستودعات الإغاثة بالمكلا اليمنية

واطلع على الاستعدادات والجاهزية لجميع الفرق والطواقم الميدانية للتدخل الإغاثي العاجل لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن الإعصار، حيث تم تكثيف جهود التأمين والإعداد لمواجهة الكارثة المحتملة، وفحص المواد الإيوائية والغذائية المخزنة بالمستودعات للتأكد من جودتها وصلاحيتها، وكذلك تعزيز إجراءات التخزين والتأمين لحمايتها من أي أضرار قد تحدث بسبب الإعصار وسهولة نقلها دون أي معوقات.