رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة إعصار "تيج" يتفقد مستودعات الإغاثة بالمكلا اليمنية

قام رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة إعصار "تيج"، أمين بارزيق وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية اليوم، بزيارة تفقدية إلى مستودعات المواد الإيوائية والغذائية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في ظل التحذيرات الصادرة من مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة بحدوث الإعصار، من أجل توفير الدعم اللازم للسكان المتأثرين في حالة وقوع الكارثة الطبيعية.
واطلع على الاستعدادات والجاهزية لجميع الفرق والطواقم الميدانية للتدخل الإغاثي العاجل لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن الإعصار، حيث تم تكثيف جهود التأمين والإعداد لمواجهة الكارثة المحتملة، وفحص المواد الإيوائية والغذائية المخزنة بالمستودعات للتأكد من جودتها وصلاحيتها، وكذلك تعزيز إجراءات التخزين والتأمين لحمايتها من أي أضرار قد تحدث بسبب الإعصار وسهولة نقلها دون أي معوقات.
وقدم رئيس لجنة الطوارئ شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة لاستعداده المسبق، مشددًا على ضرورة التعاون المشترك بين الفرق الميدانية والجهات المحلية لضمان وصول المساعدات العاجلة والإغاثة للمناطق المتضررة بأسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السكان وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم في ظروف الطوارئ، بهدف الحد من الآثار السلبية ومساعدة السكان في تجاوز هذه المحنة الصعبة.