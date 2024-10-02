"منشآت" تنظّم ملتقى "بيبان 24" في نوفمبر المقبل بالرياض تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"

وسيشهد ملتقى "بيبان 24" العديد من الإطلاقات والاتفاقيات ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي من خلال الحلول التمويلية المتنوعة التي ستقدمها تلك الاتفاقيات والإطلاقات.