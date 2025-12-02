محافظ "منشآت" يهنئ القيادة بمناسبة إعلان ميزانية 2026

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، سامي بن إبراهيم الحسيني، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447–1448هـ (2026م).
وأكد "الحسيني" أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عبر برامج ومبادرات تسهم في نمو القطاع وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وأشار إلى أن ما تضمنته الميزانية من مستهدفات يعكس متانة الاقتصاد السعودي واستدامته، مبينًا أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية متسارعة، ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واختتم محافظ "منشآت" تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله القيادة الرشيدة، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره ونماءه، في ظل التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله.