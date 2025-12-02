محافظ "منشآت" يهنئ القيادة بمناسبة إعلان ميزانية 2026

وأشار إلى أن ما تضمنته الميزانية من مستهدفات يعكس متانة الاقتصاد السعودي واستدامته، مبينًا أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية متسارعة، ونهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.