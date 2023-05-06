مهندسان يكشفان أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض

كشف مختصان هندسيان أسباب انهيار سقف القاعة الكبيرة في حي القيروان بالرياض، حيث أكد المهندس الدلبحي أن السبب الرئيس في سقوط سقف القاعة هو إضافة أحمال زائدة دون الرجوع للمختصين، فيما أشار مختص إلى أن السبب هو ضعف الجسور الحديدية في القاعة.
وفي التفاصيل، أكد المستشار الهندسي المهندس سعود الدلبحي، أن سبب سقوط سقف القاعة الكبيرة في حي القيروان بالرياض هو زيادة الأحمال من دون الرجوع إلى المصمم الرئيس للمبنى.
وقال الدلبحي في لقاء مع القناة الإخبارية: "سبب سقوط القاعة هو زيادة الأحمال بعد التنفيذ من الديكورات والمعلقات والتكييفات".
وأضاف "هذه الأشياء لن تتم في المستقبل إلا بمراجعة من المهندسين المختصين".
وتابع قائلاً: "الكثير من التعديلات على المباني التي تتم بعد انتهاء الإنشاء تؤثر على سلامة المبنى مستقبلاً".
وفي مداخلة أخرى مع المهندس المعماري، تركي الحصيني، أرجع أسباب سقوط سقف القاعة إلى ضعف الجسور الحديدية قائلاً: "سقف القاعة من جسور حديدية بسيطة مع "شينكو" وهذا أحد أسباب الانهيار".
وأضاف "مهم جدًا أن تكون هذه القاعات عالية المواصفات بشكل كبير، وآمنة إنشائيًا، لأنه يدخل فيها أرواح 200 و300 زائر".
وتابع "الواضح من الفيديو أنها سقف شينكو حديدي، ويوجد طبقة عزل عادية جدًا، والكارثة أن يكون هناك سقف بهذا الحجم والطول، وشينكو وألواح، المفروض أن يكون هناك جسور حديدية".
وكانت "سبق" قد نشرت عن انهيار سقف القاعة الأسبوع الماضي تحت عنوان (سقط بالكامل مع الديكورات الجبسية .. بالفيديو.. انهيار سقف مبنى بإحدى القاعات في حي القيروان بالرياض).
ونشرت مقاطع فيديو أظهرت حجم الكارثة؛ حيث سقط السقف بكامله؛ فيما وقع جزء كبير منه على كراسي القاعة.
وكشف مقطع فيديو آخر التُقِط من فوق المبنى، أن الانهيار شَمِلَ السقف العلوي الذي يحمل الديكورات الجبسية، مما يوضح حجم الحادثة، وضعف السقف العلوي.