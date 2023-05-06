مهندسان يكشفان أسباب انهيار سقف قاعة حي القيروان بالرياض

كشف مختصان هندسيان أسباب انهيار سقف القاعة الكبيرة في حي القيروان بالرياض، حيث أكد المهندس الدلبحي أن السبب الرئيس في سقوط سقف القاعة هو إضافة أحمال زائدة دون الرجوع للمختصين، فيما أشار مختص إلى أن السبب هو ضعف الجسور الحديدية في القاعة.