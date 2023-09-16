التهاب الجلد التأتبي: رؤية جديدة في المسببات المرضية والتشخيص واستراتيجيات العلاج

وعن خيارات العلاج المتاحة أوضح د . عشماوي أنه لا يوجد علاج نهائي لالتهاب الجلد التأتبي، إلا أن طرق العلاج المختلفة تهدف إلى تخفيف الأعراض وإدارة النوبات بشكل فعال واختفاء الطفح بشكل كامل . فالوقاية بالابتعاد عن الصابون المعطر او المعقم للبكتريا واستخدام الجل النفطي ( الفازلين) على الجلد وهو مبلول بالماء قبل تجفيفه يساعد على حبس الماء داخل الجلد ، بالإضافة إلى استخدام المرطبات ( الكريمات غير المعطرة ) حيث أن وضع المرطبات بانتظام يساعد على الحفاظ على ترطيب البشرة وتقليل الجفاف والحكة، هذا في حالة وجود الطفح أو حتى الاستمرار بعد اختفائه وعودة الجلد سليما . أما بالنسبة لعلاج النوبات البسيطة إلى المتوسطة فمن الممكن استخدام كريمات الكورتيزون الموضعية التي يختلف تركيزها حسب منطقة الجسم المصابة ولمدة محدودة وتحت اشراف طبي لتقليل الالتهاب والحكة. وكذلك للسيطره على الإلتهابات خاصة إذا كانت الإصابه في المناطق الأكثر حساسيه مثل الوجه والرقبة فإن استخدام مثبطات الكالسينيورين الموضعية تفيد بشكل كبير في ذلك. اما للسيطرة على الشعور بالحكة مع او بدون الطفح فيفضل استخدام مضادات الهيستامين عن طريق الفم التي تساعد على تخفيف الحكة وتعزيز النوم بشكل أفضل. ومن المفيد أيضا وضع الكريمات الطبية ولف المناطق المصابة بضمادات مبللة لتعزيز الامتصاص وتوفير الراحة في بعض الحالات . وعند عدم استجابة الطفح للعلاجات الموضعية او في حالات الطفح الشديد فهناك العديد من خطوط العلاج المتقدمة منها العلاج بالأشعة فوق البنفسجية ، والعلاجات الجهازية عن طريق الفم وكذلك العلاجات البيولوجية ومثبطات الجاك كلها تحت إشراف طبي وبالتدريج.