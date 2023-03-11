بالفيديو.. مفتي موريتانيا: هديةُ الملك سلمان من المصاحف الشريفة معتادةٌ وجاءت بتوقيت مناسب

أكد سماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا الإسلامية، الشيخ أحمد ولد المرابط؛ أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، من المصاحف الشريفة؛ هي هدية معتادة من القيادة السعودية، ليست لموريتانيا فحسب، ولا لدول غرب أفريقيا فقط؛ بل هي هدية لكل المسلمين بالعالم، وجاءت بهذا الكمّ الكبير والمطبوعة طباعة صحيحة، بالوقت المناسب للشعب الموريتاني.
جاء ذلك في تصريح صحفي لسماحة المفتي العام لجمهورية موريتانيا عقب تسلُّم هدية خادم الحرمين الشريفين البالغة 300 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، التي باشرت تسليمها وزارة الشؤون الإسلامية لنظيرتها يوم أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقال "ولد المرابط": نشكر الله ثم نشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ على جهودهم الكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، كما نشكر لوزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على اهتمامه ومتابعته على إيصال هذه المصاحف للبلاد التي وزّعت فيها المصاحف، ومن ضمنها بلادنا جمهورية موريتانيا، والتي وصلت لها هذه الكمية الكبيرة التي ستكون مُعِينةً للجميع على قراءة وتدبُّر هذا الكتاب العظيم، لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وجدَّد "الشيخ أحمد ولد المرابط" أن هذه الهدية جاءت بوقتها المناسب تزامنًا مع شحٍّ في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة في جمهورية موريتانيا، لتسدّ الحاجة والنقص في عدد المصاحف، سائلًا اللهَ أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وللوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما سأل الله أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، وأن يديم أمنها واستقرارها وتقدمها.