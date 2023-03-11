بالفيديو.. مفتي موريتانيا: هديةُ الملك سلمان من المصاحف الشريفة معتادةٌ وجاءت بتوقيت مناسب

وجدَّد "الشيخ أحمد ولد المرابط" أن هذه الهدية جاءت بوقتها المناسب تزامنًا مع شحٍّ في عدد المصاحف الصحيحة والموثوقة في جمهورية موريتانيا، لتسدّ الحاجة والنقص في عدد المصاحف، سائلًا اللهَ أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وللوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، كما سأل الله أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، وأن يديم أمنها واستقرارها وتقدمها.