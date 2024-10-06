"جازان".. أكثر من 37 ألف جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق خلال سبتمبر

نفَّذت أمانة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر الماضي، 37,299 جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق والمباني والحفريات؛ للتأكّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.
وأوضحت "الأمانة"، أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الميدانية شملت: تنفيذ 15,757 جولة صحية، و4492 جولة على المباني، و11,068 جولة على الأسواق، و2002 جولة على التشوّه البصري، و3835 جولة على الحفريات، و145 جولة على الإيرادات.
وأكّدت "الأمانة"، استمرار تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقها معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته؛ داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظاتٍ أو شكاوى، بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات بلديات المنطقة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.