"جازان".. أكثر من 37 ألف جولة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق خلال سبتمبر

وأوضحت "الأمانة"، أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرق الميدانية شملت: تنفيذ 15,757 جولة صحية، و4492 جولة على المباني، و11,068 جولة على الأسواق، و2002 جولة على التشوّه البصري، و3835 جولة على الحفريات، و145 جولة على الإيرادات.