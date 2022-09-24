"سلمان للإغاثة" يفتح مقره لوفد طلابي متعدد الجنسيات من "بوابة المملكة"

وفي التفاصيل: اطّلع المتحدّث الرسمي لمركز "سلمان للإغاثة" الدكتور سامر الجطيلي، الوفد الذي يضمّ 12 طالبًا من جنسيات مختلفة على أنشطة ومشاريع المركز الإغاثية؛ حيث شاهدوا عرضًا تعريفيًّا عن المركز وأهدافه ورؤيته التي تتضمّن مشاريع إنسانية بلغت 2.086 مشروعًا في 86 دولة حول العالم، بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، غطت مختلف القطاعات الحيوية بقيمة قاربت 6 مليارات دولار أمريكي.