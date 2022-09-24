"سلمان للإغاثة" يفتح مقره لوفد طلابي متعدد الجنسيات من "بوابة المملكة"

زار وفد من طلاب برنامج بوابة المملكة العربية السعودية التابع لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أمس الأول، مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض.
وفي التفاصيل: اطّلع المتحدّث الرسمي لمركز "سلمان للإغاثة" الدكتور سامر الجطيلي، الوفد الذي يضمّ 12 طالبًا من جنسيات مختلفة على أنشطة ومشاريع المركز الإغاثية؛ حيث شاهدوا عرضًا تعريفيًّا عن المركز وأهدافه ورؤيته التي تتضمّن مشاريع إنسانية بلغت 2.086 مشروعًا في 86 دولة حول العالم، بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، غطت مختلف القطاعات الحيوية بقيمة قاربت 6 مليارات دولار أمريكي.
كما اطّلع الوفد على البرامج النوعية للمركز؛ مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، ومشروع الأطراف الصناعية، فضلًا عن البرامج التطوعية.
وأشاد الوفد بما يحظى به مركز الملك سلمان للإغاثة من سمعة دولية رائعة في العمل الإنساني، جعلته رائدًا في هذا المجال، مبديًا إعجابه بالدور الكبير الذي يقوم به المركز في دعم المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.