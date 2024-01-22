"تعليم مكة": 3 آلاف طالب وطالبة في ختام أول مرحلتين من مسابقة القرآن والسنة

ويعد البرنامج الوزاري مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية برنامجًا نوعيًا تنافسيًا يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والأجنبي من خلال التنافس في ستة فروع عبر مسارين: المسار الأول حفظ القرآن الكريم، أما المسار الثاني في حفظ السنة النبوية.