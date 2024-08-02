"الأرصاد" تتوقّع استمرار الأمطار على أجزاءٍ من جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائجٍ على الجزء الجنوبي.