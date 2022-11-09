"فيديو".. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة في الشرقية؛ لقيامهم بإشعال النار في مركبة، وإطلاق النار في معرض سيارات لخلافٍ بينهم في الاتجار بالمخدرات.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على مواطنَيْن ومقيم من الجنسية اليمنية ومواطن خليجي، انتحلوا صفة غير صحيحة وقاموا بارتكاب حوادث سلب أموال ومصوغات ذهبية.
وأضاف حساب الأمن العام على تويتر، أنه تمّ القبض على مقيمة من الجنسية الباكستانية تورّطت في اختفاء طفلة من الجنسية البرماوية في مكة المكرّمة.
وتابع الفيديو، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية السورية ومواطن في الرياض قاما بسلب مواطن آخر مبلغاً مالياً إثر استدراجه من شخصٍ يقيم خارج المملكة لمقايضة المبلغ بعملة أجنبية، كما تمّ ضبط مقدّم البلاغ بعد الاشتباه في تعاملاته المالية.
وأضاف الأمن العام أنه تمّ القبض على 4 مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية و3 مواطنين بالرياض انتحلوا صفة غير صحيحة وارتكبوا حوادث سلب.
وفي مكة المكرّمة، تمّ القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من محل تجاري، ومواطن قام بحوادث سلب.