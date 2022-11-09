"فيديو".. الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة في الشرقية؛ لقيامهم بإشعال النار في مركبة، وإطلاق النار في معرض سيارات لخلافٍ بينهم في الاتجار بالمخدرات.