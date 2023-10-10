قصة سجين.. "الفلوس والطمع" دمّرا حياتي والمخدرات "ما لها أمان"

تحت عنوان "قصة سجين"، عرضت وزارة الداخلية، قصة أحد المحكوم عليهم في قضايا مخدرات؛ يروي خلالها كيف تسبّب طمعه في جمع الأموال من خلال تجارة المواد المُخدرة، في تدمير حياته وحرمانه من أهله بعد دخوله السجن.