المرور يضبط 6,583 دراجة آلية مخالفة في حملة ميدانية شاملة بمختلف مناطق المملكة

وتصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات المسجلة بـ(3,205) دراجات، تلتها محافظة جدة بـ(1,870)، ثم المنطقة الشرقية بـ(575)، فيما توزعت باقي الضبطيات على مختلف المناطق والمحافظات بنسب متفاوتة، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات التي تهدد أمن الطريق.