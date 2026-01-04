المرور يضبط 6,583 دراجة آلية مخالفة في حملة ميدانية شاملة بمختلف مناطق المملكة

نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 ديسمبر 2025م حتى السبت 3 يناير 2026م، وأسفرت الحملة عن ضبط (6,583) دراجة آلية مخالفة.
وتصدرت منطقة الرياض عدد المخالفات المسجلة بـ(3,205) دراجات، تلتها محافظة جدة بـ(1,870)، ثم المنطقة الشرقية بـ(575)، فيما توزعت باقي الضبطيات على مختلف المناطق والمحافظات بنسب متفاوتة، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات التي تهدد أمن الطريق.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور استمرار هذه الحملات الميدانية ضمن خطتها لتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي الطرق، داعيةً ملاك الدراجات الآلية إلى الالتزام بالتعليمات النظامية.