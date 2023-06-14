"المنافسة "تغرم "المطاحن الأولى" 10 ملايين ريال لمخالفتها النظام وإساءة الاستغلال

أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بثبوت مخالفة شركة المطاحن الأولى، وقررت معاقبتها لثبوت انتهاكها للفقرة (6) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/ 6/ 1440هـ، والتي نصت على الآتي: "يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى."