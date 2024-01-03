الطائف.. إنقاذ فتاة بعد دخول "دبوس طرحة" إلى المجرى الهوائي واختراقه القصبة الهوائية

وفي التفاصيل أنه فور وصول الفتاة للمستشفى، أجريت لها أشعة مقطعية تَبين منها اختراق الدبوس لجدار القصبة الهوائية؛ مما استدعى تدخلًا عاجلًا قبل إصابة شرايين الرقبة وقبل حدوث نزيف حاد لا قدر الله قد يودي بحياتها؛ حيث قام الفريق الطبي المختص في جراحة الصدر -على الفور- باستخراج الدبوس من المجرى الهوائي عن طريق منظار الشعب الهوائية؛ في عملية نوعية تحتاج مهارة خاصة من الطاقم الطبي المعالج.