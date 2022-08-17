المملكة وأوزبكستان توقعان 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال في عدة مجالات استثمارية

يأتي ذلك في وقت تبحث فيه حكومة أوزبكستان سبل التعاون في برامج الرؤية السعودية 2030، لتعزز توجهها نحو التطوير في كامل مرافق الحياة، بما تتوافق مع الاستراتيجية لبناء دولة أوزبكستان الجديدة، الرامية إلى الإصلاحات وتحرير الاقتصاد، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، في حين وقعت اتفاقيات أخيراً مع الجهات السعودية بمجالات الطاقة، لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق أهدافنا الوطنية للطاقة المتجددة، المتمثلة في رفع إجمالي قدرة توليد الطاقة المتجددة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.