"الإبراهيم" يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التعاون بين السعودية وبلجيكا والأرجنتين وقرغيزستان

عقد اليوم فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ثلاثة اجتماعات منفصلة؛ لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية وكل من: الأرجنتين وبلجيكا وقرغيزستان.