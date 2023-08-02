"الإبراهيم" يعقد سلسلة اجتماعات لتعزيز التعاون بين السعودية وبلجيكا والأرجنتين وقرغيزستان

عقد اليوم فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، ثلاثة اجتماعات منفصلة؛ لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية وكل من: الأرجنتين وبلجيكا وقرغيزستان.
والتقى الإبراهيم اليوم سفير جمهورية الأرجنتين لدى السعودية السيد غييرمو نيلسن، وسفير مملكة بلجيكا لدى السعودية السيد باسكال غريكوار، وسفير الجمهورية القيرغيزية لدى السعودية السيد أولوكبيك ماريبوف.
وركزت الاجتماعات الثلاثة التي عقدها الإبراهيم في مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.. كما نوقشت خلالها الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.