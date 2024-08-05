طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يُنقذ شابًّا تَعرض لإصابة خطيرة بالرأس في حادث مروري

وقال د.معاذ درويش استشاري طب الطوارئ بالمستشفى: تم إحضاره إلى المستشفى، بعد استلام بلاغ من الهلال الأحمر لمركز عمليات الطوارئ، وهو يعاني من تدنٍّ في درجة الوعي يصاحبه حالة تهيج، ونزيف بالرأس، فتم السيطرة عليه عن طريق الأدوية المهدئة، ومن ثم وُضع على جهاز التنفس الصناعي، وقبلها تم تفعيل كود الإصابات trauma code، وأخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية الدقيقة الإشعاعية والمخبرية؛ وفق المعايير العالمية لمراكز الإصابات، وبعد أن طرأ استقرار نسبي على حالته؛ أجريت له صور أشعة لكامل الجسم، وأظهرت نتائجها إصابته بنزيف في المخ، ونُقِل المراجع بعدها إلى العناية المكثفة، وأخضع مجددًا للفحص الإشعاعي لاستكشاف حالة النزيف؛ فأكدت النتائج أن هناك تزايدًا في حجم النزيف؛ مما استوجب إخضاعه لعملية عاجلة تم فيها إيقاف وتفريغ النزيف بنجاح تام ولله الحمد.