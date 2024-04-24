"روح السعودية" تتيح لزوار "منتدى العمرة" استكشاف الوجهات الثقافية والسياحية

يمثّل معرض منتدى العمرة والزيارة نافذة للعديد من الجهات المشاركة؛ للتعريف بأحدث ابتكاراتها وتجاربها الرائدة في مجال السياحة والسفر والرحلات، ومختلف التسهيلات التقنية المقدمة للمستفيدين.
ويقدم جناح "روح السعودية" التابع لوزارة السياحة المشارك في المعرض للزائرين فرصة استكشاف السعودية من خلال استقطاب مختلف شرائح الزوار لخوض العديد من التجارب الثقافية التراثية، والمغامرات والجولات عبر أماكن متعددة في الطبيعة والبحر، واستكشاف المعالم السياحية والتضاريس، والفعاليات والعروض والأنشطة، ومختلف الوجهات التي تزخر بها المملكة والتي تتيح للزائرين من خارجها إثراء تجربة زيارتهم للمملكة في مختلف المناطق وعلى مدار فصول السنة، وتعريف هم بأفضل الوجهات المتاحة خلال توقيت الزيارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني وشاشة العرض في جناح "روح السعودية" الذي يتيح للزائر كذلك خدمات الإقامة والتنقل، ويقدم له العديد من النصائح والإرشادات لجعل تجربة زيارته المملكة ثرية وجاذبة.
ويقدم جناح "روح السعودية" للزوار تعريفاً حول كيفية إصدار تأشيرة القدوم للمملكة عبر مسارات متعددة، تشمل المسار الإلكتروني الذي يتيح للزائرين من مختلف دول العالم التعرّف على متطلبات إصدار تأشيرة القدوم، ونوع التأشيرة التي يحتاجها بحسب غرض الزيارة، وإصدارها إلكترونياً خلال 5 دقائق فقط، فضلاً عن العديد من الخدمات التي تعني بالزائرين والسياح.