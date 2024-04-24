"روح السعودية" تتيح لزوار "منتدى العمرة" استكشاف الوجهات الثقافية والسياحية

ويقدم جناح "روح السعودية" التابع لوزارة السياحة المشارك في المعرض للزائرين فرصة استكشاف السعودية من خلال استقطاب مختلف شرائح الزوار لخوض العديد من التجارب الثقافية التراثية، والمغامرات والجولات عبر أماكن متعددة في الطبيعة والبحر، واستكشاف المعالم السياحية والتضاريس، والفعاليات والعروض والأنشطة، ومختلف الوجهات التي تزخر بها المملكة والتي تتيح للزائرين من خارجها إثراء تجربة زيارتهم للمملكة في مختلف المناطق وعلى مدار فصول السنة، وتعريف هم بأفضل الوجهات المتاحة خلال توقيت الزيارة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني وشاشة العرض في جناح "روح السعودية" الذي يتيح للزائر كذلك خدمات الإقامة والتنقل، ويقدم له العديد من النصائح والإرشادات لجعل تجربة زيارته المملكة ثرية وجاذبة.