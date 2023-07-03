"العقعق العسيري".. طائر مهدد بالانقراض عالميًّا ويوجد منه 100 زوج بالمملكة فقط

ولفت المركز إلى أن الطائر لونه أسود داكن ذو بطن أبيض يبلغ طوله نحو 46 سم ووزنه 240 جرامًا، وهو النوع الوحيد من فصيلة العقعق التي تستوطن المملكة دون غيرها ويوجد في جبال عسير.