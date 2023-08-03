جامعة أم القرى: 3 خطوات لإعادة القيد للفصل الدراسي الأول

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى، الفترة من اليوم الخميس الموافق 1/16 إلى 1445/2/1هـ، موعدًا لإعادة القيد للفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات.
وقالت العمادة: هناك ثلاث خطوات إجرائية، أولاً: تدرس عمادة القبول والتسجيل حالة الطالب الأكاديمية. ثانيًا: يُعاد قيد الطالب وفقًا للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية. وثالثًا: على الطالب متابعة الطلب من خلال البوابة الأكاديمية للطالب.
وعن آلية التقديم لإعادة القيد، يتم الدخول من خلال الخدمات الإلكترونية ثم البوابة الإلكترونية، ثم الحركات الأكاديمية، ثم إدخال حركات أكاديمية وإعادة القيد، وأخيرًا تقديم الطلب.