جامعة أم القرى: 3 خطوات لإعادة القيد للفصل الدراسي الأول

وقالت العمادة: هناك ثلاث خطوات إجرائية، أولاً: تدرس عمادة القبول والتسجيل حالة الطالب الأكاديمية. ثانيًا: يُعاد قيد الطالب وفقًا للائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية. وثالثًا: على الطالب متابعة الطلب من خلال البوابة الأكاديمية للطالب.