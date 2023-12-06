ميزانية 2024.. مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية

وتبنى حاليًا ميزانية المملكة على الأساس النقدي والمرتكز في مضمونه على أن التسجيل لكل العمليات المالية يتم من خلال تسجيل المصاريف فقط حال دفعها، وعند استلام الخدمة أو المنفعة المرغوبة وتسجيل الإيرادات عند استلام النقد أو البدل المادي وقبضه فقط، بينما يتركز الاستحقاق المحاسبي في مضمونه على تسجيل كل العمليات المالية بغض النظر عن أي ارتباطات أخرى، حيث يتم تسجيل المصاريف والاعتراف بالالتزام حال نشوئه دون النظر فيما إن تم دفعه أو لم يتم ذلك، وكذلك تسجيل الإيرادات حال تحققها دون النظر فيما إن تم قبضها أو لم يتم.