"مساند" توقّع اتفاقية مع البنك العربي الوطني لإضافة "تحويل رواتب العمالة المنزلية"

وفعّلت الوزارة بوقت سابق عملية تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الإلكترونية إس تي سي باي ويور باي بطريقة مؤتمتة وسريعة، حيث تظهر العمالة المنزلية التي على كفالة صاحب العمل عند التحويل من قبل صاحب العمل لأحد العمالة، وينعكس ذلك في محرك حماية الأجور والذي يمكن للعميل الاطلاع على التزامه عند الدخول على منصة "مساند".