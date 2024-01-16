"مساند" توقّع اتفاقية مع البنك العربي الوطني لإضافة "تحويل رواتب العمالة المنزلية"

وقّعت منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية اتفاقية تعاون مع البنك العربي الوطني لإضافة خيار خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر خدمات البنك العربي الوطني و"تلي موني" التابعة للبنك؛ وذلك بهدف تسهيل تحويل رواتب العمالة المنزلية، وتعزيز التحوّل الرقمي الذي تهدف له رؤية السعودية 2030.
وتهدف هذه الشراكة بين منصّة "مساند" والبنك العربي الوطني إلى تحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، وتسهيل عملية تسديد رواتب العمالة المنزلية وذلك عبر تقليل التعاملات النقدية ودفع مستحقات وأجور العمالة المنزلية من خلال قنوات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى خلق بيئة آمنة وظيفيًا.
وفعّلت الوزارة بوقت سابق عملية تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر المحافظ الإلكترونية إس تي سي باي ويور باي بطريقة مؤتمتة وسريعة، حيث تظهر العمالة المنزلية التي على كفالة صاحب العمل عند التحويل من قبل صاحب العمل لأحد العمالة، وينعكس ذلك في محرك حماية الأجور والذي يمكن للعميل الاطلاع على التزامه عند الدخول على منصة "مساند".
يأتي ذلك ضمن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية الذي يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا، حيث يقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العمالة المنزلية بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العمالة وتحديد مدى التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
ويمكن لصاحب العمل الدخول على منصة "مساند" في أي وقت والاطلاع على مدى التزامه في عملية دفع رواتب العمالة مما سيسهم في تقليص خلافات الأجور بين الأطراف المتعاقدة في قطاع الاستقدام وحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.