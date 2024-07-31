استثمارات عقارية وتنموية.. وفد "البلديات والإسكان" يتعرّف على إنجازات شركة المقر

استقبلت شركة المقر للتطوير والتنمية، اليوم، وفدًا من وزارة البلديات والإسكان، وعددًا من الرؤساء التنفيذيين للأذرع الاستثمارية للاطلاع على تجربة وخبرات الشركة في مجال الاستثمارات العقارية والتنموية.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جميع القطاعات، والاستفادة من النجاحات التي حقّقتها شركة المقر في مشاريعها المختلفة.
وبدأت الزيارة بعرض تقديمي شامل عن أبرز المشاريع والإنجازات التي نفّذتها الشركة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي واجهتها الشركة وإيجاد أفضل الحلول والممارسات لمعالجتها، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار الناجحة التي تبنّتها لتحقيق نموّ مستدام. وقد أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بمستوى التخطيط والتنفيذ والابتكار الذي تميّزت به المشاريع.
وفي ختام الزيارة قدّم الرئيسُ التنفيذي لشركة المقر شكرَه وتقديره للوفد الزائر، مؤكدًا على استعداد الشركة لتقديم كل ما من شأنه دعم تطوير القطاع العقاري في المملكة وتعزيز التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة المقر للتطوير والتنمية "الذراع الاستثماري لأمانة المدينة المنورة" تواصل العمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات منطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن رؤيتها الشاملة لتحقيق التحول العقاري والاقتصادي في المملكة.