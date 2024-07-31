استثمارات عقارية وتنموية.. وفد "البلديات والإسكان" يتعرّف على إنجازات شركة المقر

استقبلت شركة المقر للتطوير والتنمية، اليوم، وفدًا من وزارة البلديات والإسكان، وعددًا من الرؤساء التنفيذيين للأذرع الاستثمارية للاطلاع على تجربة وخبرات الشركة في مجال الاستثمارات العقارية والتنموية.