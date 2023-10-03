"العصيمي" يرسم خريطة توقعات الحالة المطرية وأماكن تمركزها خلال الشتاء المقبل

وتابع عبر حسابه في منصة "إكس" -تويتر سابقا- أن المنطقة الشرقية، وقطر، والبحرين، والإمارات، وعُمان، وشرق المنطقة الوسطى، وأجزاءً من مدينة الرياض، وجهات الكويت خصوصاً الشمالية والشرقية، شمال العراق وشرقه، وشمال الشام، تتركز عليها الحالات المطرية هذا الموسم، وأمطار أعلى من المعدل بشكلٍ عام، وخصوصاً نوفمبر وديسمبر.