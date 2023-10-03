"العصيمي" يرسم خريطة توقعات الحالة المطرية وأماكن تمركزها خلال الشتاء المقبل

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ عن طبيعة الموسم المطري المقبل -بإذن الله- خلال أشهر "نوفمبر، ديسمبر، يناير، وفبراير" وفقاً للظروف المناخية المؤثرة.
وأوضح العصيمي؛ قائلاً: إن مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والرياض، والجنوبية الغربية وحفر الباطن والشمال الشرقي، إضافة إلى جنوب الشام ومصر، تتركّز فيها فرص الأمطار بداية الوسم، لكن تدريجياً خلال نوفمبر، متوقعاً أن يشهد الشتاء فترات استقرار طويلة نسبياً وأمطاراً أقل من معدلاتها بشكل عام.
ولفت إلى أن أمطار بداية الوسم تتركز أكثر في النطاق الأخضر.
وتابع عبر حسابه في منصة "إكس" -تويتر سابقا- أن المنطقة الشرقية، وقطر، والبحرين، والإمارات، وعُمان، وشرق المنطقة الوسطى، وأجزاءً من مدينة الرياض، وجهات الكويت خصوصاً الشمالية والشرقية، شمال العراق وشرقه، وشمال الشام، تتركز عليها الحالات المطرية هذا الموسم، وأمطار أعلى من المعدل بشكلٍ عام، وخصوصاً نوفمبر وديسمبر.