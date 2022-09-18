برئاسة المملكة.. بدء اجتماع لجنة ممثلي سلطات الطيران المدني في الدول العربية

وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر في تصريح له، أن اللجنة تناقش على مدى يومين الملاحظات والمقترحات التي وردت من الدول العربية، خاصةً الأردن والمغرب والعراق والسودان حول المسودة (11) لمشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المُعَدّلة، التي توصل إليها المجتمعون في اجتماعات سابقة، خاصةً أن بعض الدول العربية ما زالت تفرض رسومًا وضرائبَ في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب.