برئاسة المملكة.. بدء اجتماع لجنة ممثلي سلطات الطيران المدني في الدول العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ(13) للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية، برئاسة رئيس قسم الشؤون الدولية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أسامة عبدالله الزهيميل؛ لمناقشة التعديلات المُحَدّثة والإضافية على مشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المُعَدّلة.
ورأَس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، الإخصائي الاقتصادي بوزارة المالية الدكتور محمد سيف القحطاني.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبوالنصر في تصريح له، أن اللجنة تناقش على مدى يومين الملاحظات والمقترحات التي وردت من الدول العربية، خاصةً الأردن والمغرب والعراق والسودان حول المسودة (11) لمشروع اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المُعَدّلة، التي توصل إليها المجتمعون في اجتماعات سابقة، خاصةً أن بعض الدول العربية ما زالت تفرض رسومًا وضرائبَ في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب.
وأضاف أن مناقشات اللجنة تقتصر على الملاحظات التي وردت بالفعل إلى الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن عددٍ من المواد المتعلقة بالضرائب والرسوم، والإعفاءات الضريبية، وتطبيق الاتفاقية، لافتًا الانتباه إلى أنه من المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً شاملاً إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر المقبل، حول مجريات الأمور في بحث ودراسة لجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية؛ لتعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم "الضرائب" الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.