نائب أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

استقبل نائب أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس سليمان بن سعيد الحويطي.