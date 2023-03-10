تأشيرة إلكترونية.. المملكة المتحدة تسهّل الفيزا للسعوديين من بداية فبراير ٢٠٢٤

أعلنت الخارجية البريطانية أن المواطنين السعوديين المتوجهين إلى المملكة المتحدة ابتداءً من شهر فبراير المقبل ٢٠٢٤، لن يكونوا بحاجة إلى الحصول على تأشيرات اعتيادية التي تتطلب زيارة السفارة أو مقابلة شخصية، وسيتم تسهيل إجراءات السفر لهم بمنحهم تأشيرات زيارة إلكترونية (ETA).
وأشارت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تسمح للمسافرين بزيارات متعدّدة، ومدة صلاحية التأشيرة عامان، فيما سيتم تعميم هذه الخطوة على عديدٍ من الدول على المستوى العالمي مع نهاية عام ٢٠٢٤ ومطلع ٢٠٢٥.
وسيحل البرنامج الجديد محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حالياً الذي يتطلب من زائري المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي دفع رسوم أعلى لزيارة واحدة.
وسيشمل البرنامج الجديد مطلع عام ٢٠٢٥ المسافرين من أمريكا والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، حيث سيكون عليهم تقديم طلبات إلكترونية للحصول على تأشيرة الزيارة قبل سفرهم الى المملكة المتحدة.