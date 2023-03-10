تأشيرة إلكترونية.. المملكة المتحدة تسهّل الفيزا للسعوديين من بداية فبراير ٢٠٢٤

أعلنت الخارجية البريطانية أن المواطنين السعوديين المتوجهين إلى المملكة المتحدة ابتداءً من شهر فبراير المقبل ٢٠٢٤، لن يكونوا بحاجة إلى الحصول على تأشيرات اعتيادية التي تتطلب زيارة السفارة أو مقابلة شخصية، وسيتم تسهيل إجراءات السفر لهم بمنحهم تأشيرات زيارة إلكترونية (ETA).