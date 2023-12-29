"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 25 ألف ربطة خبز للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "1.500" سلة غذائية في منطقتَيْ سيبي وقلات بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها "10,500" فرد من الفئات الأكثر ضعفًا والأشدّ احتياجًا في المناطق المتضرّرة بالفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023 - 2024م.