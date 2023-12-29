"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 25 ألف ربطة خبز للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان

واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذَ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار، وقضاء المنية في لبنان؛ حيث وزع المشروع "25.000" ربطة خبز يوميًّا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.
يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة" لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
من ناحية ثانية وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "8.140" كرتونًا من التمر في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها "48.840" فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة"؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جرّاء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.
كما وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "1.500" سلة غذائية في منطقتَيْ سيبي وقلات بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها "10,500" فرد من الفئات الأكثر ضعفًا والأشدّ احتياجًا في المناطق المتضرّرة بالفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023 - 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة" في باكستان؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين في المناطق المتضرّرة من الفيضانات.