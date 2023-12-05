الزعاق: بدخول المربعانية يتوقف جريان الماء في غصون الأشجار فقصها يمنع تسوسها

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إننا كعرب لدينا موروث ثقافي في جميع المجالات، ومنها علم الفلك التوقيتي "المواسم": "سهيل، الوسم، المربعانية، الشبط، وغيرها".
وأضاف الزعاق؛ نحن نتعامل مع موسم المربعانية كبُعد ثقافي ومناخي، وتعامل أهلنا معه كبُعد اقتصادي من خلال تصدير التمر المكنوز مع دخول الموسم، وقص الأشجار وغصونها للبناء والصناعات اليدوية.
وأكمل في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه بدخول موسم المربعانية يتوقف جريان الماء في غصون الأشجار، لذلك فقصها في خلال ذلك الموسم يمنع تسوسها من الداخل.