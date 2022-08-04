القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في وفاة الرئيس السابق

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، في وفاة الرئيس السابق فيدل راموس.