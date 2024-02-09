مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يُجري جراحة متقدمة لإنهاء معاناة ثمانيني مع نزف البروستاتا خلال "90" دقيقة

وأضاف د. الغراس أن العملية استغرقت "90" دقيقة تحت التخدير العام، وتم فيها عمل صمام في شريان البروستاتا بالطرفين، وذلك عن طريق أدوات طبية خاصة تستخدم لأول مرة بمنطقة القصيم، مفيداُ بأن المريض نقل إلى العناية المركزة بعد العملية، حيث تم إجراء الفحوصات الأولية والتي أبانت تحسن حالته الصحية منذ الساعات الأولى للتدخل العلاجي. إذ تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح بدون أية مضاعفات، وقد توقف النزيف بصورة نهائية مع التحسن الوظيفي لعمل البروستاتا، وعدم الحاجة إلى تركيب قسطرة بولية مجدداً بعد تنظيف المثانة، موضحاً أن المريض استطاع تناول الأدوية المسيلة مجدداً دون الشعور بالخوف من حدوث نزيف مستقبلي، وقد خرج إلى منزله بعد عدة أيام وهو بصحة جيدة.