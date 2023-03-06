مقدم "حروف وألوف" ينفي عودته في رمضان ويكشف لـ"سبق" سبب رفضه كل العروض

أكد الإعلامي محمد الشهري عدم صحة ما يتم تداوله حول عودته إلى شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان لهذا العام، مقدماً لأحد البرامج، موضحًا لـ"سبق" بأنه تلقى الكثير من العروض ولكنه رفضها، كونها لا تتناسب مع ذائقة من كان ينتظر عودتي طوال فترة غيابه عن المشاهدين ومتابعيه ومحبيه.
وبيّن الشهري أنه حالياً متواجد عبر "شاهد زد رصيدك"، حيث يقوم بتقديم برنامج أسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء، وذلك عند الساعة التاسعة، مشيراً بأنه سيكون متواجدًا في رمضان عبر مسابقات على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت مواقع التواصل قد شهدت خلال الفترة الماضية مطالبات بعودة "الشهري" للشاشة، قبل أن تنشر منصات بأنه سيعود مقدمًا لأحد البرامج خلال شهر رمضان هذا العام وهو ما نفاه في أعلى الخبر.
شغل الشهري منصب المدير الإقليمي لشبكة تلفزيون الشرق الأوسط (إم بي سي) في السعودية لفترة، وقدم البرنامج الرياضي "صدى الملاعب" منذ عام 2000 وحتى عام 2006، وحقق شهرة كبيرة عبر أبرز البرامج الرياضية العربية.
كما ارتبط ظهوره في السنوات الأخيرة بشهر رمضان المبارك عبر برنامج "حروف وألوف"، الذي ظل يقدمه من العام 2005 إلى 2015.