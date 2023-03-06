مقدم "حروف وألوف" ينفي عودته في رمضان ويكشف لـ"سبق" سبب رفضه كل العروض

أكد الإعلامي محمد الشهري عدم صحة ما يتم تداوله حول عودته إلى شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان لهذا العام، مقدماً لأحد البرامج، موضحًا لـ"سبق" بأنه تلقى الكثير من العروض ولكنه رفضها، كونها لا تتناسب مع ذائقة من كان ينتظر عودتي طوال فترة غيابه عن المشاهدين ومتابعيه ومحبيه.