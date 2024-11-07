"عقار انفلونس" السعودية تُصدر تقريرًا تحليليًا حول استراتيجيات التسويق للشركات العقارية على منصات التواصل الاجتماعي

وقد وجد التقرير أن استخدام اللغة العاطفية والعامية المبسطة في المحتوى، مثل "تحقيق الأحلام يبدأ بخطوة صغيرة"، يجذب جمهورًا أوسع، خاصة الفئات العمرية الشابة، مما يسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع الشركة العقارية. وفي نفس السياق، فإن نشر التغريدات باللغة الإنجليزية يعزز من تعامل المستثمرين الدوليين مع الشركات العقارية، وفتح لها آفاقًا لاستثمار هذه الفئة.