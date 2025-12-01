"عبدالعزيز بن سعود" يُكرّم الفائزين بكأس نادي الصقور 2025 ويشيد بالموروث الوطني

وشهد الحفل تتويج الفائزين في أشواط النخبة، حيث نال الصقار برغش بن محمد بن برغش المنصوري المراكز الأولى في فئات: مثلوث جير فرخ، مثلوث جير قرناس، جير بيور قرناس، شاهين قرناس، وجير شاهين فرخ. كما حصد الصقار فهد بن محمد المنصوري فئة جير بيور فرخ، فيما نال الصقار حميد بن محمد المنصوري التتويج في فئات حر فرخ، حر قرناس، جير شاهين قرناس، وجير تبع قرناس، بينما فاز الصقار حمد بن عبدالله محمد المري في فئة شاهين فرخ، وتوّج الصقار أمين بن عبدالله الملاح في فئة جير تبع فرخ.