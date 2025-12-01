"عبدالعزيز بن سعود" يُكرّم الفائزين بكأس نادي الصقور 2025 ويشيد بالموروث الوطني

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الفائزين في "كأس نادي الصقور 2025"، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أُقيم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية.
وشهد الحفل تتويج الفائزين في أشواط النخبة، حيث نال الصقار برغش بن محمد بن برغش المنصوري المراكز الأولى في فئات: مثلوث جير فرخ، مثلوث جير قرناس، جير بيور قرناس، شاهين قرناس، وجير شاهين فرخ. كما حصد الصقار فهد بن محمد المنصوري فئة جير بيور فرخ، فيما نال الصقار حميد بن محمد المنصوري التتويج في فئات حر فرخ، حر قرناس، جير شاهين قرناس، وجير تبع قرناس، بينما فاز الصقار حمد بن عبدالله محمد المري في فئة شاهين فرخ، وتوّج الصقار أمين بن عبدالله الملاح في فئة جير تبع فرخ.
وكرّم سموه تسع جهات من القطاعين الحكومي والخاص نظير دعمها، من بينها شركة أرامكو السعودية "راعٍ إستراتيجي"، وغرفة الشرقية "شريك ماسي"، وعدد من الشركات بصفتهم شركاء ذهبيين وفضيين.
وقد اختُتم الكأس بعد ثمانية أيام من المنافسة في أشواط "الملواح"، التي نُظمت بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية في مدينة الخبر، خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2025. وشارك في البطولة 1,734 صقرًا تنافس بها 592 صقارًا، بإشراف 530 مدربًا، عبر 48 شوطًا خُصصت لفئات الهواة والمحترفين والملاك والنخبة، وبلغت قيمة الجوائز أكثر من 10 ملايين ريال، توزّعت على 480 فائزًا.
ورافق الفعاليات معرض تفاعلي في مركز "الظهران إكسبو"، ضم متحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي أُقيم لأول مرة خارج مدينة الرياض، بالإضافة إلى ميدان للرماية، ومنطقة للحرف اليدوية والتراث، وجلسات الراوي، وعروض أدائية متنوعة، استقطبت أكثر من 100 ألف زائر.
ويستعد نادي الصقور السعودي لإطلاق "مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور"، والذي يُعد أكبر تجمع عالمي للصقور، وذلك خلال الفترة من 25 ديسمبر 2025 وحتى 10 يناير 2026 في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.