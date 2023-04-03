سمو محافظ الأحساء يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

شارك اليوم الاثنين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، عددًا من أبنائه الأيتام من مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بجمعية البر بالأحساء، وجمعية الرياحين لرعاية الأيتام، وجبة الإفطار في مجلس سموه بمقر المحافظة.
ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن سعادته بمشاركته اليوم أبناءه مأدبة الإفطار، ومؤكدًا أن هذه الفئة غالية على الجميع، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله -.
وعبَّر جميع الأبناء عن سعادتهم الكبيرة ومشاعرهم الصادقة تجاه الدعوة الكريمة من سمو محافظ الأحساء للالتقاء بهم على مائدة الإفطار، ومشاركته إياهم، والقرب منهم، وتبادُل الأحاديث معهم.. مؤكدين أن هذا غير مستغرب من سموه.
كما وافق سموه على استحداث جائزة للتفوق العلمي للأيتام باسم (جائزة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال للتفوق العلمي للأيتام).