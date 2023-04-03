سمو محافظ الأحساء يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن سعادته بمشاركته اليوم أبناءه مأدبة الإفطار، ومؤكدًا أن هذه الفئة غالية على الجميع، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله -.