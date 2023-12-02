تجربة فريدة.. مهرجان "الوليمة" يُتيح لزوّاره تذوق المأكولات الشعبية من مختلف المناطق

تفصيلاً، استعرض عبدالله السحاري؛ لـ "سبق" من منطقة الأكلات الجنوبية، أشهر الأطباق الشعبية بجازان، ومنها: الخبز "اللحوح" والشوربة و"المفالت" بالدخن مع الحليب والسمن، و"العريكة الجنوبية"؛ وهي عبارة عن بر مع تمر وعسل، و"المرسة" عبارة عن خبز دقيق مع موز وسمن وعسل، وهي من أشهر المأكولات في جازان، و"المشبّك" حلى جازانية ويتناول مع القهوة القشر ومن بين الأطباق "مغش اللحم" و"الحيسية".