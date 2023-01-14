بباقة من الحلول المبتكرة.. "سار" تختتم مشاركتها في معرض خدمات الحج 2023

وتنبع أهمية هذه المشاركة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 الذي يستقطب أبرز القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خلال ما يتيحه المعرض من فرص متعددة للاطلاع على أبرز المشاريع المستقبلية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة، مما يعزز دور "سار" كشركة وطنية ناقلة معنية بتحقيق ثقافة الجودة الشاملة ودعم منظومة خدمات الحج والعمرة وتحسينها وتطويرها من خلال كافة ما تقدمه خلال رحلة ضيوف الرحمن.