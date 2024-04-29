واحة الملك سلمان للعلوم تعلن عن تأسيس نادي الكوانتم

يشار إلى أن واحة الملك سلمان للعلوم تُصنّف من أوائل المراكز العلمية غير الربحية التي تطبق مفهوم التعليم بالترفيه من خلال محتواها النوعي، وأسلوبها التفاعلي الذي يحفز على الإبداع، ويعرِّف بفرص ريادة الأعمال في العلوم والتقنية، وبما يدعم الاستثمار المعرفي.