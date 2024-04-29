واحة الملك سلمان للعلوم تعلن عن تأسيس نادي الكوانتم

اختتمت واحة الملك سلمان للعلوم اليوم، فعالية مُستقبل تقنيات الكم وتطبيقاتها في المملكة، التي تم تنظيمها للاحتفال بيوم الكم العالمي 2024 من قِبل مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع "واحة الملك سلمان".
وشارك في الفعالية التي بدأت منتصف أبريل الحالي، أكثر من ألفين من طلبة مدارس العاصمة الرياض، إضافة إلى العديد من المدارس من مختلف مناطق المملكة، ومهتمين بتقنيات الكم من عموم الزوار.
وتعرّف الطلبة من خلال خمسة برامج صممتها "الواحة" في مجال الفيزياء الكمية والحوسبة الكمومية، على تاريخ الثورة الصناعية والمستقبل مع فيزياء الكم وتطبيقاتها، ومسرح الكم، والحوسبة الكمية، وكوانتم 32، وحوارات كوانتم.
وأطلقت واحة الملك سلمان للعلوم الدعوة للمهتمين للانضمام لنادي كوانتم، الذي تقوم "الواحة" على تأسيسه ضمن برنامجها الخاص باحتضان النوادي العلمية ودعم أنشطتها في العاصمة الرياض.
يشار إلى أن واحة الملك سلمان للعلوم تُصنّف من أوائل المراكز العلمية غير الربحية التي تطبق مفهوم التعليم بالترفيه من خلال محتواها النوعي، وأسلوبها التفاعلي الذي يحفز على الإبداع، ويعرِّف بفرص ريادة الأعمال في العلوم والتقنية، وبما يدعم الاستثمار المعرفي.