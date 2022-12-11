"البناء المستدام" يعلن "قائمة مخالفات المهندسين الفاحصين" ويدعو للالتزام

يُذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعيًا لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة والاستدامة، بالإضافة إلى تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن؛ وذلك من خلال الخدمات التي يقدّمها البرنامج متمثلة في فحص جودة البناء، وخدمة الاستدامة للمباني السكنية والتجارية والمجتمعات مثل الأحياء القائمة أو الأراضي التي يتم العمل على تطويرها.