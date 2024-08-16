نيابةً عن القيادة الرشيدة.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس الدومينيكان

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، شارك نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم في حفل مراسم تنصيب الرئيس لويس رودولفو أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك في العاصمة سانتو دومينغو.