في منتدى الرياض الإنساني.. تحديد خطوات تعزيز التغطية الإعلامية التفصيلية أثناء الأزمات

وبحثت الجلسة مشكلة فتور وقلة عدد المتعاطفين والمتابعين للأزمات الإنسانية والمتضررين منها تدريجيًا مما يؤدي إلى نشر تقارير مبسطة أو سطحية، حيث تنتشر الأخبار عن أزمة إنسانية جديدة وتصل إلى ما يُعرف بـ"الذروة" وتستحوذ على اهتمامات الجمهور وتتلقى تغطية ضخمة في وسائل الإعلام، ولكن يصعب على وسائل الإعلام الحفاظ على اهتمام الجمهور لمدة طويلة.