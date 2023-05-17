"السعودية للخدمات الأرضية" تحصل على اعتماد الاتحاد العالمي للنقل الجوي "أياتا" لبرامجها التدريبية

وعبّر الإدريسي عن امتنانه لما تحظى به الأكاديمية من دعم متواصل من الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، وكذلك عن اعتزازه بما يتمتع به الفريق التدريبي بالأكاديمية من خبرات متميزة، وبما يقوم به أعضاء الفريق من جهود كبيرة لضمان أن تكون البرامج التدريبية على أفضل المستويات العالمية، وهي الجهود التي تُوّجت -ولله الحمد- بهذا الاعتماد الدولي؛ كدليل عملي على المستوى المتقدم للبرامج التدريبية بالأكاديمية؛ موضحًا أن الأكاديمية حققت إنجازات نوعية في مجال التدريب؛ حيث بلغ عدد المقاعد التدريبية خلال عام 2022 أكثر من "38229" متدربًا في مختلف المجالات وبأكثر من "2504" دورة تدريبية.