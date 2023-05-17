"السعودية للخدمات الأرضية" تحصل على اعتماد الاتحاد العالمي للنقل الجوي "أياتا" لبرامجها التدريبية

حصلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مؤخرًا، على شهادات اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" لبرامجها التدريبية المتخصصة، ومطابقتها للمعايير الدولية، فيما يزيد على خمسين مجالًا تدريبيًّا تتركز في أربعة مجالات رئيسية، تشمل: "الطيران العام والسلامة، وخدمات الركاب، وخدمات الساحة، ومراقبة الحمولة".
جاء ذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم شامل لأكاديمية التدريب بالشركة ومراجعة ما تُقَدمه من برامج تدريبية حديثة وفق أعلى معايير الجودة.
من جهته عبّر رائد بن حسن الإدريسي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن سعادته بهذا التقدير الدولي لبرامج التدريب التي توفرها الشركة للكوادر من أبناء وبنات الوطن؛ بما يؤهلهم لتقديم أرقى مستويات وأفضل الخدمات في المجالات المشار إليها، والذي جاء بعد التقييم والمراجعة والاطلاع المباشر من قِبَل الخبراء الدوليين، على برامج التدريب الميداني على رأس العمل والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المُضَمّنة في "دليل الاتحاد العالمي للنقل الجوي (أياتا) لخدمات المناولة بالمطارات".
وأضاف الإدريسي أن هذا الاعتماد الدولي، من شأنه دعم جهودنا وتعزيز مكانتنا كمزود رائد لحلول المناولة الأرضية لصناعة الطيران، وتقديم خدمات أفضل لعملائنا من شركات الطيران الوطنية والعالمية، وفق أعلى مستويات الكفاءة المهنية والسلامة، كما يُعد هذا الاعتماد، إحدى النتائج المباشرة لتطبيق استراتيجيتنا الخاصة بإعداد وتأهيل منسوبي الشركة طبقًا لأفضل الممارسات وبأحدث الوسائل والتقنيات التدريبية؛ بهدف خدمة حركة النقل الجوي المتنامية بالمطارات الدولية والداخلية، والالتزام الصارم بمعايير واشتراطات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) وأنظمة الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة لمتطلبات شركائنا وعملائنا من شركات الطيران الوطنية والعالمية، بما يدعم الدور الحيوي للشركة السعودية للخدمات الأرضية في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد مواصلة تطوير أداء وخدمات أكاديمية التدريب بالشركة وما تقدمه من برامج تدريبية متكاملة تؤكد الحرص على إعطاء الأولوية المطلقة لبرامج إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، وبما يساهم في تحقيق مستويات الأداء القياسي والنموذجي للعاملين في الميدان، الذين يؤكدون في كل يوم جدارتهم وتميزهم وقدرتهم على تقديم خدمات متميزة خلال ارتفاع معدلات التشغيل للرحلات ومواسم الذروة وعلى مدار العام.
وعبّر الإدريسي عن امتنانه لما تحظى به الأكاديمية من دعم متواصل من الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، وكذلك عن اعتزازه بما يتمتع به الفريق التدريبي بالأكاديمية من خبرات متميزة، وبما يقوم به أعضاء الفريق من جهود كبيرة لضمان أن تكون البرامج التدريبية على أفضل المستويات العالمية، وهي الجهود التي تُوّجت -ولله الحمد- بهذا الاعتماد الدولي؛ كدليل عملي على المستوى المتقدم للبرامج التدريبية بالأكاديمية؛ موضحًا أن الأكاديمية حققت إنجازات نوعية في مجال التدريب؛ حيث بلغ عدد المقاعد التدريبية خلال عام 2022 أكثر من "38229" متدربًا في مختلف المجالات وبأكثر من "2504" دورة تدريبية.
جدير بالذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تقدم خدماتها المتميزة، لأكثر من 100 مليون مسافر على متن حوالى 700 ألف رحلة في المتوسط على مدار العام، في عدد 28 مطارًا داخل المملكة.