"سدايا" تتيح التسجيل في برنامج "مبرمجي الذكاء الاصطناعي"

ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل متمكن من مهارات الذكاء الاصطناعي؛ حيث سيبدأ التسجيل في البرنامج من اليوم، ويستمرّ حتى 25 نوفمبر الجاري، على أن ينطلق التدريب في 8 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة أسبوعين.