في المسجد الحرام.. معارض رمضانية رقمية بمحتويات قيمة تفتح أبوابها للزوار

وأوضح مدير الإدارة العامة للمعارض الرقمية في وكالة شؤون المعارض والمتاحف ريان بن محمد المسعودي، أنه تم في المعارض عرض مجموعة من مقتنيات متحف عمارة الحرمين الإثرائية بتقنية (3D) للزوار والمعتمرين، كما تم تقديم عرض للتطبيقات الرقمية الخاصة بالخدمات المقدمة من الرئاسة للزوار؛ مؤكدًا أن هذه الخدمات المتميزة التي تقدّمها الإدارة العامة للمعارض الرقمية هي خدمة للحرمين الشريفين وزوارهما؛ وفقًا لتطلعات القيادة الحكيمة حفظها الله.