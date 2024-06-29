إزالة مطبات مخالفة ومعالجة هبوطات.. "أمانة المدينة" تواصل أعمالها لخدمة الأهالي

كما تابعت فرقُ أمانة منطقة المدينة المنورة جولاتِها الميدانية للتحقُّق من جودة الموادّ في المشاريع التي تنفّذها؛ حيث قامت خلال الشهر الجاري بالكشف على 32 عينة؛ منها 4 عينات أسفلت، و27 عينة خرسانة، وعينة تربة واحدة، بالإضافة إلى إجراء 82 اختبارًا؛ منها 24 اختبارًا على الأسفلت، و55 على الخرسانة، و4 على التربة.