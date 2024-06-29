إزالة مطبات مخالفة ومعالجة هبوطات.. "أمانة المدينة" تواصل أعمالها لخدمة الأهالي

تواصل الفرقُ الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة، أعمالَها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق؛ حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة 214280 طولي من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة 2366 مربعًا من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.
وفي أعمال النظافة نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة 875 جولة ميدانية للنظافة العامة، كما تمّ تطهير وتعقيم 7،186 موقعًا مختلفًا من خلال استخدام 33.098 لترًا من المطهرات والمبيدات.
كما تابعت فرقُ أمانة منطقة المدينة المنورة جولاتِها الميدانية للتحقُّق من جودة الموادّ في المشاريع التي تنفّذها؛ حيث قامت خلال الشهر الجاري بالكشف على 32 عينة؛ منها 4 عينات أسفلت، و27 عينة خرسانة، وعينة تربة واحدة، بالإضافة إلى إجراء 82 اختبارًا؛ منها 24 اختبارًا على الأسفلت، و55 على الخرسانة، و4 على التربة.
يُذكَر أن الفرق الميدانية والرقابية التابعة للأمانة تكثّف جولاتها البلدية المستمرّة تزامنًا مع ما تشهده المدينة المنورة من توافد ضيوف الرحمن في موسم ما بعد الحج.