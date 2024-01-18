تطبيق الكهرباء الجديد: خدمات رقمية فريدة تلبي تطلعات العملاء

دشنت الشركة السعودية للكهرباء مؤخرًا، حزمة جديدة من التحديثات والبرامج المطورة للنسخة الجديدة من "تطبيق الكهرباء"، في خطوة تعكس سعي الشركة وتطلعها المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات ورغبات عملائها الكرام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة من خلال تسهيل تقديم الخدمات النوعية، ورفع نسبة رضا المستفيدين، حيث تمكّن هذه التحديثات مستخدمي التطبيق من تلبية احتياجاتهم الكهربائية، من أماكنهم بسهولة ويسر، ودون الحاجة لزيارة مكاتب خدمات العملاء.
يتميز التصميم في حلته الجديدة وهويته المبتكرة، بواجهة مطورة وسهلة الاستخدام، وتمتاز بوظائف متعددة وميزات متقدمة تتيح تجربة سلسة وجذابة تلبي توقعات المستخدمين وتحقق لهم قيمة مضافة حقيقية.
يوفر تطبيق الكهرباء الجديد، العديد من الخدمات عالية الجودة على نحو يجعل إدارة احتياجات الخدمة الكهربائية أكثر فعالية وأسهل للعميل، ومنحه تجربة سلسة ومريحة من خلال تنوع الخدمات، كالتحكم في الاستهلاك، وسداد الفواتير وغيرها من الخدمات التي تتطور بشكل دائم ومستمر
يتيح التطبيق للعميل الجديد عبر واجهة تم تصميمها حديثا متابعة مسار طلب ايصال الخدمة الكهربائية خطوة بخطوة، كما يتيح له تتبع حالة الطلب وأبرز التحديثات التي تطرأ عليه بكل يسر وسهولة.
بخطوات سهلة وبسيطة، أصبح الان بوسع العميل الاستفادة من الخدمات الرقمية في عمليات توثيق العداد كمالك، أو مستأجر، وإضافة وإزالة مستفيد، ونقل ملكية العداد وكل ذلك من خلال التطبيق دون الحاجة لبذل الكثير من الجهد أو أهدار الوقت.
تتضمن خدمة متابعة الاستهلاك التي تم تحديثها ضمن الحزمة الجديدة لتطبيق الكهرباء متابعة نمط الاستهلاك اليومي أَو الأسبوعي أو الشهري، ومقارنة الاستهلاك مع المشتركين المماثلين لفئة العميل، مع خدمة الاشعارات عند تجاوز الاستهلاك المحدد.
يوفر تطبيق الكهرباء قنوات التواصل للعملاء وتقديم الدعم والإجابة على استفساراتهم على مدار الساعة من خلال فريق خدمات المشتركين وعبر خدمة المحادثة المباشرة Live chat.
يمكن التطبيق عملاء الشركة من استعراض تفاصيل الفاتورة وبيانات الاستهلاك والحالة التاريخية للمدفوعات، بالإضافة لخيارات متعددة وسهلة للدفع من خلال البطاقات الائتمانية ماستر كارد، فيزا، مدى، مع إمكانية الدفع عبر آبل باي.
حمّل التطبيق الآن بنظام iOS أو نظام أندرويد