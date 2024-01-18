تطبيق الكهرباء الجديد: خدمات رقمية فريدة تلبي تطلعات العملاء

دشنت الشركة السعودية للكهرباء مؤخرًا، حزمة جديدة من التحديثات والبرامج المطورة للنسخة الجديدة من "تطبيق الكهرباء"، في خطوة تعكس سعي الشركة وتطلعها المستمر لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات ورغبات عملائها الكرام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة من خلال تسهيل تقديم الخدمات النوعية، ورفع نسبة رضا المستفيدين، حيث تمكّن هذه التحديثات مستخدمي التطبيق من تلبية احتياجاتهم الكهربائية، من أماكنهم بسهولة ويسر، ودون الحاجة لزيارة مكاتب خدمات العملاء.