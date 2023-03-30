لأول مرة.. المصلون يؤدون الصلاة في سطح التوسعة السعودية الثالثة

أدى المصلون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام لأول مرة في سطح التوسعة السعودية الثالثة.
وقال الوكيل المساعد لوكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي لـ"سنان الرئاسة" إنه تمت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بأكثر من 12 مصلى مزودة بكامل الخدمات من السجاد وحافظات ماء زمزم ومشربيات، وقد تم تشغيل السلالم الكهربائية لتصعيد المصلين لسطح التوسعة.
وتابع: هذه أول مرة يستخدم سطح التوسعة السعودية الثالثة بطاقة تعبئة تقدر بـ12 مصلى وهي مجهزة بالكامل لاستقبال المصلين.
وأضاف المسعودي: للراغبين بالاستفادة من سطح التوسعة الثالثة استخدام باب 123 وباب 165، وذلك باستخدام السلالم الكهربائية لوصولهم إلى السطح.