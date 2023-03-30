لأول مرة.. المصلون يؤدون الصلاة في سطح التوسعة السعودية الثالثة

وقال الوكيل المساعد لوكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي لـ"سنان الرئاسة" إنه تمت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة بأكثر من 12 مصلى مزودة بكامل الخدمات من السجاد وحافظات ماء زمزم ومشربيات، وقد تم تشغيل السلالم الكهربائية لتصعيد المصلين لسطح التوسعة.